الداخلية العراقية تجري تغيرات إدارية في عدد من المناصب العليا

الوكيل الاخباري- أفاد مصدر، بأن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أجرى تغييرات في عدد من المناصب العليا بالوزارة.



وشملت التغييرات كلا من، وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وقيادة حرس الحدود، وقائد شرطة الطاقة، ومدير مديرية مكافحة المخدرات، ومدراء آخرين.



وأفادت مصادر في وزارة الداخلية العراقية، بأنه تم تكليف اللواء ماهر نجم بإدارة منصب وكيل وزارة الداخلية للمخابرات والمباحث الاتحادية، مكان الفريق أحمد أبو رغيف.



كما شملت التغيرات الفريق عماد الدليمي مدير عام وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وقائد حرس ومديرية الحدود حامد الحسيني.

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روسيا اليوم