الداخلية الكويتية تصدر بيانا بشأن الحادث المأساوي

الوكيل الاخباري -

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أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا بشأن واقعة الحادث المأساوي الذي وقع فجر يوم الخميس الماضي.وجاء في البيان، "توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الكويت، بشأن واقعة الحادث المروري المأساوي والذي وقع فجر يوم الخميس الماضي على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولازالوا يتلقون العلاج"."وتقرر حبس المتهمة (10) أيام احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتوجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة)"وفق البيان.