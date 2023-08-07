الكويت.. وزارة الداخلية تعلق على مقطع فيديو لاعتداء شخصين على رجال الأمن

الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا توضيحيا بشأن مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء شخصين على رجال أمن.

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وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن "مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن اعتداء شخصين على رجال الأمن في منفذ النويصيب الحدودي، قديم".



وأشارت إلى أن مقطع الفيديو "يعود لعام 2017، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حينه".