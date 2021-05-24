الدبلوماسيون الروس يغادرون حدود بيونغ يانغ

الوكيل الإخباري- أفادت السفارة الروسية لدى بيونغ يانغ بأن سلطات كوريا الشمالية سمحت لموظفي السفارة بمغادرة حدود المدينة لأول مرة منذ سنة ونصف ، وذلك بسبب الحجر الصحي المفروض في هذا البلد.



وجاء في بيان صدر اليوم الاثنين عن السفارة: "سافرت مجموعة من موظفي السفارة يومي العطلة الماضيين إلى خارج بيونغ يانغ، وذلك لأول مرة منذ سنة ونصف. وسمح الجانب الكوري لهم بزيارة منتجع "ريونغان" بالمياه المعدنية الذي يقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة نامبخو في قضاء أوتشخون".

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وفرضت كوريا الشمالية في يناير عام 2020 حجرا صحيا شديدا في أراضيها وأغلقت حدودها بالكامل. وتدل المعلومات الرسمية على أن كوريا الشمالية لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء.



وأفادت آلية "COVAX" الدولية في فبراير الماضي ، بأنه من المخطط توريد نحو مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي ضد كورونا إلى كوريا الشمالية، مضيفة بأن 1,7 مليون جرعة منها ستصل إلى البلد في مايو الجاري.



المصدر- روسيا اليوم