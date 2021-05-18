الثلاثاء 18-05-2021
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الثلاثاء، 18-05-2021 03:55 م

برحلة استثنائية

إجلاء 308 عراقيين كانوا عالقين في الهند

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النقل العراقية، مساء الاثنين، إجلاء 308 عراقيين من الهند على متن رحلة طيران استثنائية مباشرة نفذتها الخطوط الجوية العراقية.

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وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية، كفاح حسن، في بيان صحفي، إن "جميع الوافدين على متن هذه الرحلة سيخضعون للفحوصات الطبية والحجر الصحي".
وأضاف، أن "مدة الحجر ستكون 14 يوما من قبل فرق وزارة الصحة العراقية".

وكشف السفير العراقي في الهند، فلاح عبد الحسن، أمس الاثنين، عن رفض السلطات الهندية نقل المتوفين العراقيين بسبب كورونا إلى بلدهم، فيما أشار إلى دفنهم في الهند.


وفي الثالث من أيار الحالي، أجلت الخطوط الجوية العراقية، المئات من العراقيين العالقين في الهند بسبب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين، بعد تفاقم انتشار فيروس كورونا المتحور هناك.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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