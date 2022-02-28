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الإثنين، 28-02-2022 10:50 ص

الدفاع الروسية تبلغ سكان كييف بوجود ممر آمن لمغادرة المدينة

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الوكيل الإخباري-أبلغت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين سكان العاصمة الأوكرانية كييف بإمكانية مغادرة المدينة عبر ممر آمن.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان نشره المتحدث باسمها إغور كوناشينكوف، إنه "بإمكان كافة المدنيين في العاصمة كييف الخروج من المدينة بسلك طريق كييف-فاسيلكوف" باتجاه الجنوب، مشيرة إلى أن "هذه الطريق مفتوحة وآمنة".


وأدك كوناشينكوف مجددا أن "القوات الروسية لا تقصف إلا الأهداف العسكرية"، وأن السكان المدنيين غير معرضين لأي تهديد".

 

روسيا اليوم

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