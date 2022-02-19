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السبت، 19-02-2022 04:16 م

صحيفة: الناتو يعلق عمل مكتبه في كييف

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الوكيل الإخباري-أفادت صحيفة Verdens Gang النرويجية بأن حلف الناتو قرر إجلاء مكتبه في العاصمة الأوكرانية كييف، بدعوى خطر "الغزو الروسي".

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وذكرت الصحيفة اليوم السبت أن المكتب الإعلامي للناتو أكد لها نقل موظفي مكتب حلف شمال الأطلسي في كييف إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة لفوف غرب أوكرانيا.


ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الناتو ذكره في رسالة إلكترونية أن "الناتو والدول الأعضاء فيه تتابع عن كثب وتقيم الوضع وتتخذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة"، مشددا على أن "أمن الموظفين أولوية قصوى" بالنسبة للحلف.


وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا قد نقلت سفاراتها من كييف إلى لفوف، على الرغم من نفي روسيا مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا.


ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، حيث تتبادل حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.


وأعلنت جمهوريتا دونباس التعبئة العامة وشرعتا في إجلاء مواطنيهما المدنيين إلى روسيا، محذرتين من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع جديد عليهما.

روسيا اليوم

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