أوكرانيا تقترح عقد قمة بمشاركة خماسية مجلس الأمن وكييف وبرلين وأنقرة لبحث وقف التصعيد في دونباس

الوكيل الإخباري-اقترح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، مناقشة سبل وقف التصعيد حول أوكرانيا بمشاركة "خماسية" مجلس الأمن الدولي وكييف وبرلين وأنقرة.

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ونقلت الخارجية الأوكرانية عن كوليبا قوله في بروكسل: "برأينا فإن الصيغة الأمثل لإجراء مناقشة حول وقف التصعيد وبلورة ضمانات أمن جديدة هي عقد قمة بصيغة تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وأوكرانيا وألمانيا وتركيا".



وتتواصل في الأيام الأخيرة جهود دبلوماسية لتسوية الأزمة حول أوكرانيا، حيث تشهد منطقة دونباس بجنوب شرق البلاد تصاعدا أمنيا حادا، وسط تبادل كييف وقادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (المعلنتين من طرف واحد) الاتهامات بخرق الهدنة على خط التماس بين طرفي النزاع المسلح.