الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30" المطورة

الوكيل الإخباري- قامت شركة الطائرات الروسية الموحدة بإنتاج دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" المطورة المتعددة المهام وسلمتها يوم 3 يوليو لوزارة الدفاع الروسية.



أفادت بذلك الخدمة الصحفية في مؤسسة "روستيخ" الحكومية التي تعد شركة الطائرات الموحدة فرعا لها. وقال نائب مدير عام مؤسسة "روستيخ" فلاديمير أرتياكوف:" قد سلمنا اليوم وزارة الدفاع دفعة أخرى من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" المطورة التي تحتاج إليها قواتنا الجو–الفضائية والتي أثبتت فاعليتها"، وأضاف أن كل الطائرات الواجب تسليمها إلى وزارة الدفاع العام الجاري ينتهي تجميعها أو تم إخضاعها لاختبارات جوية.

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يذكر أن مقاتلات "سو- 30" المحدثة تم تزويدها بمجموعة من الأجهزة الإلكترونية المطورة، ما زاد إلى حد بعيد من مسافة اكتشاف الأهداف الجوية والتعرف عليها. وعلاوة على ذلك فإن المقاتلات حصلت على أسلحة بمقدورها تدمير الأهداف على الأرض وفي الجو والبحر. وعند ذلك يمكن أن تطلق الصواريخ من مسافة بضع مئات من الكيلومترات.



يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن وزارة الدفاع تسلمت في 23 يونيو الماضي دفعة جديدة من طائرات "سو-35 إس". وقد وصلت كل الطائرات إلى قواعدها الجوية.

روسيا اليوم