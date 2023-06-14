وزير الدفاع الروسي يتفقد أجهزة التحكم بالفضاء الخارجي التابعة للقوات المسلحة الروسية

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو قام بفحص المهام القتالية في منشأة جديدة تابعة لنظام التحكم في الفضاء الخارجي التابع للقوات المسلحة الروسية.



وتابعت الوزارة أن شويغو قام بفحص المنشأة الجديدة بالمنطقة العسكرية الغربية، حيث رصد الوزير أن المحطة الجديدة تتمتع بقدرات فريدة للكشف عن الأجسام الفضائية الصغيرة والتحكم بها، فيما أشار نائب الوزير ألكسندر غولوفكو إلى أن المحطة قادرة على اكتشاف الأجسام التي يصل حجمها من الدقة إلى حدود 10 سنتيمترات، وهو ما ليس له نظير في العالم أجمع.

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روسيا اليوم