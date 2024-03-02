الدفاع الروسية تعلن القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية:

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- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.



- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 390 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.



- على محور أفدييفكا تم صد ثماني هجمات وخسر العدو 160 جنديا ومدافع وأسلحة.



- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 270 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.



- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.



- أسقطت الدفاعات الروسية 5 صواريخ Storm Shadow بريطانية، و7 صواريخ HIMARS أمريكية.



- إسقاط 107 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.

RT