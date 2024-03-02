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السبت، 02-03-2024 03:26 م

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية

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الوكيل الإخباري -  أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية:

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- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.


- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 390 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.


- على محور أفدييفكا تم صد ثماني هجمات وخسر العدو 160 جنديا ومدافع وأسلحة.


- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 270 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.


- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.


- أسقطت الدفاعات الروسية 5 صواريخ Storm Shadow بريطانية، و7 صواريخ HIMARS أمريكية.


- إسقاط 107 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.

 

RT

 




 

 


 

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