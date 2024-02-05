الدفاع الروسية تعلن تحييد 885 عسكريا وإسقاط 58 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 885 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط 58 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 130 عسكريا.



- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 260 عسكريا.



- على محور دونيتسك عززت قوات "الجنوب" مواقعها وحررت مواقع هامة، وتم صد هجومين وبلغت خسائر العدو 290 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.



- على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجوما واحدا وتم القضاء على 145 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.



- على محور زابوروجيه تم تحييد 35 عسكريا بين قتيل وجريح.



- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 25 عسكريا.



- إسقاط 58 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون.

RT