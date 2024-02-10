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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 10-02-2024 10:56 ص

قاذفات استراتيجية روسية تحلق بالقرب من ألاسكا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، إن قاذفتين استراتيجيتين من طراز Tu-95MS تابعتين للقوات الجوية الروسية، حلقتا قبالة سواحل ألاسكا.

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وأضافت الوزارة: "نفذت حاملتا صواريخ استراتيجية من طراز Tu-95MS تابعتان للطيران بعيد المدى بالقوات الجوية – الفضائية الروسية، رحلة مخططا لها في المجال الجوي الدولي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، بالقرب من ساحل ألاسكا الغربي. واستغرقت الرحلة أكثر من 7 ساعات.

ووفقا لبيان الوزارة، قامت مقاتلات من طراز Su-30SM تابعة للقوات الجوية- الفضائية الروسية بمرافقة وتوفير الحماية للقاذفات الاستراتيجية.


ونوهت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرات الطيران البعيد المدى الروسي، تنفذ بشكل دوري طلعات وتحليقات فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق وكذلك المحيط الهادئ.


وتتم كل هذه التحليقات، بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات الدول أجنبية.

 

RT

 




 

 


 

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