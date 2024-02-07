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الأربعاء، 07-02-2024 04:01 م

الدفاع الروسية تعلن تحييد 1055 عسكريا وإسقاط مقاتلة"ميغ 29" و104 مسيرات أوكرانية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 1055 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة "ميغ 29" و104مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

- وجهت القوات الروسية صباح اليوم الأربعاء، ضربة جوية وبحرية عالية الدقة استهدفت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومصانع للزوارق المسيرة والصواريخ وأنظمة الإطلاق الصاروخي.


- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 275 عسكريا وعربات قتالية وأسلحة ومدافع غربية.


- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 220 عسكريا.


- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على مواقع هامة وصدت 10 هجمات وبلغت خسائر العدو 290 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة ومستودع ذخيرة للعدو.


- على محور جنوب دونيتسك حسنت قوات "فوستوك" مواقعها على طول خط المواجهة وتم القضاء على 195 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.


- على محور زابوروجيه تم القضاء على 30 عسكريا وتدمير مركبات ومدرعات للعدو.


- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 45 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.


- أسقطت الدفاعات الروسية مقاتلة "ميغ 29" في منطقة قرية ألكسيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.


- تم اعتراض أربعة صواريخ HIMARS أمريكية.


- إسقاط 104 مسيرات أوكرانية في ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون ولوغانسك.

 

RT

 




 

 


 

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