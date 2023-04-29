الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 مسيرة وإسقاط مروحية وتصفية أكثر من 825 جنديا أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 14 مسيرة أوكرانية في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك وإسقاط مروحية Mi-8 أوكرانية في لوغانسك وتصفية أكثر من 825 جنديا ومرتزقة على كافة المحاور.



وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:



وفي محور كوبيانسك، تم تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20، وإحباط أربع محاولات لمجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.



وفي محور كراسني ليمانسك، تم تصفية ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-20 و D-30.



وفي محور دونيتسك واصلت القوات الروسية وفرق الهجوم عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك، وتمكنت القوات الروسية وقوات فاغنر من وقف محاولات القوات الأوكرانية للهجوم المضاد بمناطق تشاسوف يار وكالينين وكراسنوي في جمهورية دونيتسك. كما نفذت المقاتلات الروسية 7 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 58 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 575 جنديا ومرتزقة وتدمير مدفع هاورتز D-30.

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واثنين من طراز أكاتسيا وغفوزديكا ذاتية الدفع، بالإضافة إلى رادارين AN / TPQ-50 مضادين للبطارية أمريكية الصنع.

روسيا اليوم