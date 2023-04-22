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السبت، 22-04-2023 02:48 م

الدفاع الروسية: تحرير أحياء جديدة في مدينة أرتيوموفسك

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن فصائل هجومية روسية حررت ثلاثة أحياء جديدة في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي أضاف أن القوات المحمولة جوا قدمت دعما للفصائل الهجومية في عملياتها في أرتيوموفسك، بينما قامت الطائرات الحربية بـ 6 طلعات جوية في المنطقة ونفذت قوات المدفعية 62 مهمة نارية هناك.

وذكر التقرير أن عدد القتلى بين العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة على هذا المحور بلغ نحو 255 خلال يوم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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