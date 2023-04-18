الدفاع الروسية: مقتل 460 مقاتلا أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، والتي تصل إلى 460 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى تدمير عدد من المعدات العسكرية الأمريكية.

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جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الثلاثاء 18 أبريل، حيث تابع التقرير بأن الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية حيث تم صد أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 جنديا، وتدمير دبابة واحدة ومدرعتين قتاليتين وسيارتين ومدفع هاوتزر M109 Paladin أمريكي الصنع، وآخر من طراز D-20.

روسيا اليوم