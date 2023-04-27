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الخميس، 27-04-2023 02:47 م

الدفاع الروسية: مقتل 670 جنديا أوكرانيا ومرتزقة أجانب وإسقاط مقاتلة "سو-24"

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، والتي وصلت إلى 670 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24".

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الخميس 27 أبريل، حيث تابع التقرير بتنفيذ ضربة مركزة بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة على نقاط انتشار احتياطيات العدو، وتم ضرب جميع الأهداف بدقة، ما سيحظر تقدم وحدات مشاة البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق العمليات القتالية.

كما أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في حيث تم صد أعمال 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و3 مركبات إضافة إلى راجمة "غراد".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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