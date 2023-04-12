الدفاع الروسية تعلن عن تقدم في أرتيوموفسك

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الأربعاء بأن فصائل هجومية لمجموعة "فاغنر" فرضت سيطرتها على ثلاثة أحياء سكنية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك.

اضافة اعلان

وأضاف التقرير أن وحدات لقوات الإنزال الجوي الروسية قامت بتقييد تحركات العدو على جناحي هجوم عناصر "فاغنر".



وذكر أنه خلال اليوم الماضي نفذ الطيران الروسي 8 طلعات جوية في هذه المنطقة، فيما نفذت القوات الصاروخية والمدفعية 52 مهمة نارية، موضحا أن الضربات الروسية أصابت احتياطيات العدو التي حاولت الوصول إلى أرتيوموفسك.



وشملت خسائر الجيش الأوكراني في هذه المنطقة 245 قتيلا، ودبابة، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفعي هاوتزر D-20، و3 راجمات صواريخ "غراد"، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.



وفيما يتعلق بمحاور القتال الأخرى، لقد قامت القوات الروسية على محور كوبيانسك بتحييد ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية وقتلت أكثر من 30 جنديا، وقضت على أكثر من 80 جنديا على محور كراسني ليمان، و180 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، حيث قامت بتحييد مجموعتي تخريب واستطلاع، إضافة إلى تصفية نحو 50 جنديا على محور خيرسون.



وتم تدمير عدد من المدافع والمدرعات ومستودعات الذخيرة والممتكات العسكرية على المحاور المذكورة.



وأصابت الضربات الروسية 94 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 117 منطقة خلال اليوم الماضي.