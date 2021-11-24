الدوحة: توقيف طاقم إعلامي نرويجي خالف قوانين قطر

الوكيل الاخباري - أعلنت الدوحة، الأربعاء، توقيف طاقم إعلامي لهيئة الإذاعة النرويجية، جراء "تعديه على أملاك خاصة والتصوير دون الحصول على إذن السلطات" .

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وأشار بيان لمكتب الاتصال الحكومي، إلى "إيقاف الجهات الأمنية المختصة، أفراد الطاقم الإعلامي، بعد تلقيها شكوى من صاحب الأملاك الخاصة التي تم التعدي عليها من قبل الطاقم (لم تحدد عدده)".



وأوضح أن ذلك "بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، كما تم إطلاع السفارة النرويجية والمدراء التنفيذيين في هيئة الإذاعة النرويجية على حيثيات الموضوع أولا بأول".