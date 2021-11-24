الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

الدوحة: توقيف طاقم إعلامي نرويجي خالف قوانين قطر

اختتام ورشة عمل للتعريف بالاتفاقيات الدولية

استوديو زين يختتم مسابقة التصوير الإبداعي الأولى ويعلن أسماء الفائزين

بلدية عجلون توقع مذكرة تفاهم لتعزيز دور الشباب

التحالف يعلن تدمير ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات بصنعاء

صناعة الزرقاء تطرق باب التصدير إلى السوق الصربي

اختتام فعاليات الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في جامعة مؤتة

اتفاقية في مجال التدوير بين الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وجمعية البيئة

البيئة والزراعة تبحثان التعاون بمشروع التحريج الوطني

افتتاح ورشة توعية عن المشاركة الجماهيرية في مجال السلامة الاحيائية

الأربعاء، 24-11-2021 11:35 م

الدوحة: توقيف طاقم إعلامي نرويجي خالف قوانين قطر

3


الوكيل الاخباري - أعلنت الدوحة، الأربعاء، توقيف طاقم إعلامي لهيئة الإذاعة النرويجية، جراء "تعديه على أملاك خاصة والتصوير دون الحصول على إذن السلطات" .

اضافة اعلان


وأشار بيان لمكتب الاتصال الحكومي، إلى "إيقاف الجهات الأمنية المختصة، أفراد الطاقم الإعلامي، بعد تلقيها شكوى من صاحب الأملاك الخاصة التي تم التعدي عليها من قبل الطاقم (لم تحدد عدده)".

وأوضح أن ذلك "بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، كما تم إطلاع السفارة النرويجية والمدراء التنفيذيين في هيئة الإذاعة النرويجية على حيثيات الموضوع أولا بأول".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
s

التحالف يعلن تدمير ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات بصنعاء

Explosion-in-Iraq1539

انفجار في ميناء أم قصر جنوبي العراق

619e803d4236041e5b51d6aa

ليبيا: سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة

619e56d44236040ea0378405

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 52 عاما

w

الحكومة البريطانية تحض رعاياها على مغادرة إثيوبيا فورا

arab-reform-initiative-timebomb-at-the-port-how-institutional-failure-political-squabbling-and-greed-set-the-stage-for-blowing-up-beirut

اليونيفيل تنفي اي علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_7a3dd05c6e92ce3eabf2f7bb93ce63ee

تركيا وقطر توقعان اتفاقيات جديدة قبل نهاية العام

شيخ2

بالفيديو.. أمير قطر يقلب ردائه على الملأ ويرتديه بالمقلوب