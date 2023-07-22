الدولية لقاع البحار تتبنى خارطة لوضع قواعد تنظيم التعدين في 2025

الوكيل الإخباري - تبنت الهيئة الدولية لقاع البحار خارطة طريق تهدف إلى اعتماد قواعد لتنظيم استخراج المعادن في أعماق البحار في 2025، مما أثار استياء منظمات غير حكومية تدعو إلى وقف نشاط تعتبره يشكل خطرا على المحيطات، بحسب واشنطن بوست.

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وبعد مفاوضات صعبة استغرقت ساعات، أكد مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار المجتمع في جامايكا منذ أسبوعين، في قرار مساء أمس الجمعة، "نيته مواصلة تطوير" هذه القواعد بهدف اعتمادها في الدورة الثلاثين للهيئة 2025.



وقال رئيس المجلس الذي يضم 36 دولة، المكسيكي خوان خوسيه غونزاليس ميخاريس إن هذا الموعد "هدف توجيهي".



ويعمل المجلس، الذي لا يصدر حتى الآن سوى عقود للتنقيب، منذ عشر سنوات على قانون للتعدين يفترض أن ينظم الاستخراج المحتمل للمعادن الموجودة في قاع البحار العميقة في المناطق الواقعة خارج الولايات القضائية الوطنية الخاضعة لسيطرته.

بترا