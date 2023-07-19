بدء حوار استراتيجي بين الجامعة العربية والولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - يبحث الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، إطلاق حوار استراتيجي بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأميركية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أنه من المقرر أن يبحث أبو الغيط صباح اليوم الأربعاء، مع بلينكن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك سواء في مجال السياسة والأمن أو المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة آخذاً في الاعتبار العلاقات الإيجابية والمميزة التي تربط الولايات المتحدة بالدول العربية عموما وبما يشكل أساساً قوياً يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.



كما أوضح رشدي أن زيارة الأمين العام الى واشنطن التي بدأت أمس الثلاثاء، ستشمل محادثات موسعة بين وفد الأمانة العامة وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية لإطلاق حوار استراتيجي بهدف إلى تبادل الرؤى حول النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.



بترا