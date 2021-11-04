الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 01:33 م

الرئاسة التركية تنشر فيديو لأردوغان بعد أنباء عن مرضه

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الوكيل الإخباري-بعد انتشار شائعات عن تدهور الحالة الصحية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نشرت الرئاسة التركية فيديو قصيرا لأردوغان بهدف نفي تلك الشائعات.

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ونشر إعلام الرئاسة التركية، مقطع فيديو للرئيس رجب طيب أردوغان، مدته 12 ثانية، وهو يمشي بهدوء، ردا على الشائعات المتداولة.


وكانت الحكومة التركية أعلنت ملاحقة 30 شخصا، نشروا "شائعات" حول وفاة أردوغان أو مرضه الشديد.


ونفت الرئاسة هذه الشائعات، مؤكدة أن "الشائعات التي تتعلق بالوضع الصحي للرئيس رجب طيب أردوغان لا أساس لها من الصحة".

 

روسيا اليوم

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