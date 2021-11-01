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الإثنين، 01-11-2021 03:38 م

بايدن للصحفيين: اعذروني كنت ألعب مع المصعد! - فيديو

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الوكيل الإخباري-اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تأخره عن مؤتمره الصحفي في روما بعد اجتماع استمر يومين مع قادة مجموعة العشرين، قبل التوجه إلى قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو.

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وقال بايدن الذي تأخرا نحو الساعة عن الصحفيين أمس الأحد: "أعتذر لجعلكم تنتظرون، كنا نلعب بالمصاعد. قصة طويلة على أي حال".

 

ومن 1 يونيو إلى الأسبوع الثاني من أكتوبر، تأخر بايدن بمتوسط 22.4 دقيقة عن أحداثه المجدولة علنا، وفقا لإحصاء قامت به شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية. وكان أحيانا يترك جمهوره ينتظر لمدة ساعة أو أكثر.

 

روسيا اليوم

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