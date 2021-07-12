الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

أمانة عمان : تشغيل الباص السريع بشكل تجريبي قريبا

وزير الصحة : لن يتم فرض حظر جديد في العيد

الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن تجاوز 30 عاما - اسماء

ترحيب بقرار العراق إعفاء الشركات الأردنية من اجازة الاستيراد والتسجيل

وزير الاقتصاد الرقمي: 2021 سيكون عام الريادة الأردني

الهواري يعلن عن بدء موجة جديدة من كورونا - فيديو

الأمانة لـبرنامج الوكيل : تمديد ساعات عمل باصات عمان حتى الـ 10 مساءً

الضمان لـ الوكيل : صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس

%65 نسبة فاقد المياه بالكرك

رسالة للأردنيين مع حلول عيد الأضحى

الإثنين، 12-07-2021 07:32 م

الرئيس الأمريكي السابق : عزلي مرتين جعلني أسوأ

ترامب


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "أصبح أسوأ" بعد محاكمتين لعزله خلال السنوات الأربعة التي قضاها في البيت الأبيض.

اضافة اعلان


وفي خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين (CPAC)، قارن ترامب الدعوات إلى عزله بالدعوات التي وجهت في أكتوبر الماضي إلى مجلس النواب لإقالة المدعي العام السابق ويليام بار بحجة أنه استخدم منصبه لأسباب سياسية لمساعدة ترامب.


وقال ترامب في الكلمة التي ألقاها أمام حشد من أنصار الحزب الجمهوري في دالاس، إن بار "أصبح رجلا مختلفا بعد الدعوات إلى عزله، في حين أن الرئيس السابق لم يتغير".


وأضاف: "لقد أصبح رجلا مختلفا عندما أعلن الديمقراطيون بشراسة أنهم يريدون عزله، فأصبح مختلفا.. لكن أنا لم أصبح مختلفا بعد عزلي مرتين، بل أصبحت أسوأ".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4080012_1626161141

ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين في العراق إلى 114 بين وفيات وإصابات

60ed0e2f4c59b76ab20dec84

مادورو يعلن تعرضه لمحاولتي اغتيال

60ed35874236046db860a2b0

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بانفجار غاز في روسيا

60ecd2f24c59b73d7f203e74

المخابرات العراقية تعتقل ضابطا سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا

iraq

العراق . بدء التحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين

w

ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الناصرية بالعراق لـ36

أخبار متعلقة
3

البيت الأبيض: قررنا الانسحاب من أفغانستان لهذا السبب

ef09c2a5baea4e73a22d30fcdf021f29-ef09c2a5baea4e73a22d30fcdf021f29-0_518369_highres

ترامب يقاضي فيسبوك وتويتر ويوتيوب

6022d3ca42360466d64c1956

ترامب ينظم تجمعا في فلوريدا

بايدن

بايدن يعتزم تعديل قوانين الهجرة الأمريكية

بايدن

بايدن يزور موقع انهيار المبنى السكني

175408

ترامب يقارن الانتخابات الأمريكية لعام 2020 بالانتخابات الأوكرانية لعام 2004