الرئيس العراقي يحذر من أزمة مناخ مستقبلية

الوكيل الاخباري- حذر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، من أزمة المناخ التي تشكل تهديداً وجودياً على مستقبل العراقيين.

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وقال إن العراق يحتل المرتبة الخامسة من أكثر البلدان الهشة عالميا من حيث نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى، متوقعا أن يصل العجز المائي للعراق إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، في وقت ينخفض فيه الدخل المالي من النفط مع توجه العالم للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة.

وأشار الرئيس العراقي إلى أنه من المرجح أن يتضاعف عدد سكان العراق من 40 مليونا إلى 80 مليونا بحلول عام 2050، ويؤثر التصحر على 39 بالمئة من مساحة العراق، و54 بالمئة من الأراضي المعرضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب التملح وشح المياه في دجلة والفرات والذي أدى لزحف اللسان الملحي نحو أعالي شط العرب.



وأوضح أن أزمة المناخ باتت تشكل تهديدا وجوديا على مستقبلنا، ومن الضروري الانطلاق الآن، ولا مجال للتقاعس.

المصدر: بترا