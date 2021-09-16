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الخميس، 16-09-2021 03:45 م

رواد الفضاء الصينيون يغادرون محطتهم الفضائية

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الوكيل الاخباري- انفصلت مركبة الفضاء "شنتشو 12" المأهولة، بطاقمها المكون من 3 رواد الخميس 16 سبتمبر عن المحطة المدارية الصينية للعودة إلى الأرض.

جاء ذلك في بيان نشره الحساب الرسمي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat.

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وأوضح البيان قائلا: " الساعة 08:56 يوم 16 سبتمبر بتوقيت بكين (03:56 بتوقيت موسكو)، انفصلت المركبة الفضائية المأهولة " شنتشو –"12 بنجاح عن الوحدة الأساسية للمحطة".

وقالت الإدارة الصينية:" أقام أفراد طاقم "شنتشو –12" في محطة الفضاء قيد الإنشاء، لمدة 90 يوما حيث حطموا الرقم القياسي لبقاء رواد الفضاء الصينيين في الفضاء".

وقام رواد الفضاء الصينيون بإعداد المحطة للرحلة الفضائية غير المأهولة قبل أن ينتقلوا إلى المركبة، كما قاموا بتنفيذ بعض الأعمال الأخرى، بما في ذلك تسجيل كل المعلومات الخاصة بإجراء التجارب العلمية على متن المحطة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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