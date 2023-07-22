السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

بني مصطفى: الوزارة بصدد وضع خطة لتصنيف الجمعيات

تحذير هام إلى جميع السائقين في المملكة

اعتقال منفذي عملية اغتيال المسؤول الأممي الذي يحمل الجواز الأردني في اليمن

وزير الشباب يرعى افتتاح بطولة غرب آسيا الثالثة للأندية للبوتشيا غدا

عواصف عاتية تجتاح صربيا وكرواتيا

موجة الحر وامتحانات التوجيهي تحدان من الطلب على الألبسة

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم

وزارة الطاقة: التحول نحو الطاقة الخضراء أصبح واقعا

التربية توضح حول امتحان التوجيهي يوم غد الاحد

الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

السبت، 22-07-2023 03:44 م

الرئيس العراقي يدعو الحكومات والمنظمات الغربية لوقف ممارسات التحريض وبث الكراهية

64bbb9574236044ce240a9fc


الوكيل الاخباري- دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الحكومات والمنظمات الغربية إلى وقف ممارسات التحريض وبث الكراهية.

اضافة اعلان

 

وقال في بيان صحفي: "في الوقت الذي ندين فيه الاعتداءات الآثمة على القرآن الكريم واستفزاز مشاعر المسلمين، ندعو المنظمات الدولية والحكومات الغربية الى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها".

وأضاف: "كما ندعو مواطنينا الكرام والقوى السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية إلى الحذر وعدم الانجرار إلى مخطط الفتنة الذي تنفذه شخصيات وجهات موتورة وحاقدة تعيش في الدول الغربية وتستغل قوانينها لتنفيذ مآربها المشبوهة ضد العراق والعراقيين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023-07-21_22-46-53_688083

بايدن يختار فرانشيتي لتكون أول امرأة تتولى قيادة القوات البحرية الأميركية

245683

زيلينسكي: فتح ممر مستدام للحبوب بالبحر الأسود

6

عواصف عاتية تجتاح صربيا وكرواتيا

image (59)

إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان

856x480_0721c7ce-57da-41c6-b5e1-94d7803b73c9

الهجوم الأوكراني المضاد.. بلينكن يتوقع تغييرات على الجبهة

4

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم

أخبار متعلقة
64a15a134c59b762e13d184b

طهران توقف عملية إرسال سفيرها إلى السويد في الوقت الراهن

1688027133204

الجامعة العربية تدين حرق نسخة من القرآن في السويد