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الأحد، 10-10-2021 07:26 ص

السعودية : اشتراط التحصين ضد كورونا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة

السعودية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا المعتمدة من وزارة الصحة، لدخول المنشآت الحكومية والخاصة في السعودية، والمشاركة في الفعاليات.

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وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، أن اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، يدخل حيز التنفيذ عن الساعة السادسة من صباح يوم الأحد.


وأضافت أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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