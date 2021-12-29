السعودية .. اعادة اجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين اعتباراً من الغد

الوكيل الإخباري-أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي للمصلين في المسجدين بدءا من يوم غد.

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وقال مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس.







الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين بدءًا من يوم غد الخميس. pic.twitter.com/6xfwLIVedz December 29, 2021

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.



وأكد المصدر ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

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