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الأربعاء، 29-12-2021 03:10 م

السعودية .. اعادة اجراءات التباعد بين المصلين في الحرمين اعتباراً من الغد

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الوكيل الإخباري-أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي للمصلين في المسجدين بدءا من يوم غد.

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وقال مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس.


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