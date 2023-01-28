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السعودية تبدأ استقبال طلبات تصريح المساكن المعدة للحجاج

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السبت، 28-01-2023 08:07 م

السعودية تبدأ استقبال طلبات تصريح المساكن المعدة للحجاج

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الوكيل الاخباري - بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية، الاستعداد مبكرا لاستقبال الحجاج لموسم حج هذا العام.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة، ممثلة في لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان ضيوف الرحمن من داخل المملكة ومختلف دول العالم القادمين إلى مكة المكرمة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، دعت اللجنة عموم ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج، إلى سرعة التوجه للمكاتب الهندسية المعتمدة بالكشف على مساكن الحجاج، للبدء في إجراءات استخراج تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج هذا العام.

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