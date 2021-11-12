السعودية تُحبط تهريب مخدرات قادمة من الأردن

الوكيل الإخباري- تمكنت هيئة الجمارك السعودية في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة من الاردن عبر المنفذ.





وأوضحت الهيئة السعودية خلال تصريح لها أنه قَدِمت إلى المملكة السعودية شاحنة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عُثر على 2,302,325 حبة كبتاغون مُخبأة داخل تجويف في أرضية الشاحنة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية على امتداد أرضيتها.



المصدر: واس

اضافة اعلان