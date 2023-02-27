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الإثنين، 27-02-2023 09:32 ص

السعودية تحذر من التقلبات الجوية حتى الأربعاء

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الوكيل الاخباري- دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المحتملة على معظم المناطق ، ابتداءً من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

وأشارت المديرية إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة تشمل ضرما والقويعية والمزاحمية والأفلاج والخرج وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، إضافة إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية وتربة والخرمة والمويه.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وأجزاء من منطقة عسير وتشمل أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة والحرجة وتثليث والنماص وبلقرن والمجاردة ومحايل وبارق وتنومة، وأجزاء من مناطق جازان والباحة ونجران، وستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار خفيفة تشمل الليث والقنفذة وجدة وخليص.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعـاد عــن أماكن تجمُّــع السـيـول والمسـتنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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