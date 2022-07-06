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الأربعاء، 06-07-2022 07:59 ص

السعودية تحذر 7 مناطق من أمطار رعدية ورياح وأتربة

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الوكيل الإخباري - حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر نظام الإنذار المبكر من تعرض 7 مناطق متفرقة لأمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية.

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وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير ومكة المكرمة والرياض ونجران والشرقية وجازان.


وأوضح المركز في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، تشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.


ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشيبة والعبيلة وذعبلوتن وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء. وتشهد المناطق عوالق ترابية، تشمل الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.


وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وصبيا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.

 

البيان


 




 

 


 

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