السعودية تسمح رسميا بفتح المتاجر خلال أوقات الصلاة

الوكيل الإخباري - قررت السلطات السعودية رسميا السماح باستمرار فتح المحلات التجارية و مزاولة أنشطتها خلال أوقات الصلوات، لتنهي بذلك فترة طويلة من الجدل حول هذا القرار.

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ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن اتحاد الغرف، إنه "بإمكان أصحاب المحلات التجارية البدء في فتح محلاتهم في أوقات الصلوات وأن الموافقة صدرت بذلك".



وأرجع اتحاد الغرف قراره إلى أنه جاء "تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل و العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا و للحفاظ على صحة المتسوقين، كما يأتي القرار لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

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