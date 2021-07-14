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الأربعاء، 14-07-2021 09:27 ص

وزارة دفاع السعودية توضح طبيعة انفجار خارج مدينة الخرج

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الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار عرضي بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، المخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.

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وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، عن وقوع انفجار عرضي عند الساعة الـ 05:10 من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.


وتابع المالكي، "لا يوجد أي إصابات أو خسائر، وتجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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