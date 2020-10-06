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الثلاثاء، 06-10-2020 12:52 م

السعودية تضع شروطا خاصة للعمرة الآمنة

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الوكيل الاخباري – أعلنت وزارة الصحة السعودية، أهم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد الواجب اتباعها أثناء أداء مناسك العمرة.

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وأكدت الوزارة أن الإجراءات الوقائية هي، الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية قبل العمرة بعشرة أيام، وتعقيم اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية، والمحافظة على مسافة آمنة مع الآخرين.


وأكدت الوزارة أنه يجب على المعتمر ارتداء الكمامة طوال الوقت والتخلص منها بالطريقة السليمة، واستخدام أدوات معقمة ومكان مناسب للحلاقة، والتوجه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937 عند الشعور بأعراض المرض.

 



يذكر أن المملكة العربية السعودية استقبلت أول فوج معتمرين، يوم الأحد الماضي، عقب توقف دام 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


واستعدت السلطات لاستقبال المعتمرين والزائرين، مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة.


وسيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق "اعتمرنا"، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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