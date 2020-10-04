أول فوج من المعتمرين يدخل المسجد الحرام - فيديو وصور

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة وصول أول دفعة من المعتمرين بعدما تم رفع الحظر المفروض على آداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

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وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن وزارة الحج والعمرة السعودية، نشرت صورا لعدد من المعتمرين الذين يمثلون الدفعة الأولى استعدادا لأداء مناسك العمرة بعد تعليقها في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا.





وتابعت: "أظهرت الصور الفوج الأول من المعتمرين وهم يطابقون تصريح العمرة على تطبيق "اعتمرنا" استعدادا للدخول إلى الحرم المكي مع بداية العمرة".



وتم استئناف العمرة بعد القرار الملكي الذي نص على استئناف العمرة على 4 مراحل اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



وبدأت عملية وضع الحواجز في المسجد الحرام تمهيدًا لاستقبال المعتمرين في المرحلة الأولى، بينما بدأت النقابة العامة للسيارات في توفير خدمات النقل من خلال الآلية الجديدة التي تم ابتكارها من خلال تطبيق "اعتمرنا".



وكان وزير الحج والعمرة قال، خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة "الإخبارية"، قبل أيام، إن المرحلة الأولى لعودة العمرة ستشهد عددا قليلا نسبيا في حدود 6 آلاف معتمر يوميا ما يتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة.







المصدر : سبوتنك







