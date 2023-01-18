السعودية تطلق خدمة جديدة للمعتمرين

الوكيل الإخباري - اطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية ضمن برنامجها "خدمة ضيوف الرحمن " خدمة نقل المعتمرين بين مطار الملك عبدالعزيز بـجدة، والمسجد الحرام تسهيلاً على المعتمرين وزيادة خيارات التنقل لديهم .
واكدت في منشور لها عبر حسابها الخاص في " تويتر " أن الخدمة مجانية حالياً ضمن مرحلة تجريبية وأن المستفيدون من هذه الخدمة هم المعتمرون الحاصلون على حجز عمرة من تطبيق نسك او توكلنا من داخل السعودية او خارجها .
واشارت الى ان هذه الخدمة جاءت لتسهيل نقل ضيوف الرحمن الى المسجد الحرام وتنويع خيارات التنقل لديهم .
واعلنت مواعيد الرحلات ضمن الجدول التالي :
تسهيلا وتيسيرا للمعتمرين، ولزيادة خيارات التنقل، منظومة خدمة ضيوف الرحمن تطلق #خدمة_نقل_المعتمرين التجريبية المجانية من مطار الملك عبدالعزيز بـ #جدة، الصالة ١ إلى وقف الملك عبدالعزيز بجوار الحرم المكي بـ #مكة_المكرمة#برنامج_خدمة_ضيوف_الرحمن pic.twitter.com/5CgaCe6Cdn— برنامج خدمة ضيوف الرحمن (@DARP) January 16, 2023