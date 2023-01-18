السعودية تطلق خدمة جديدة للمعتمرين

الوكيل الإخباري - اطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية ضمن برنامجها "خدمة ضيوف الرحمن " خدمة نقل المعتمرين بين مطار الملك عبدالعزيز بـجدة، والمسجد الحرام تسهيلاً على المعتمرين وزيادة خيارات التنقل لديهم .



واكدت في منشور لها عبر حسابها الخاص في " تويتر " أن الخدمة مجانية حالياً ضمن مرحلة تجريبية وأن المستفيدون من هذه الخدمة هم المعتمرون الحاصلون على حجز عمرة من تطبيق نسك او توكلنا من داخل السعودية او خارجها .



واشارت الى ان هذه الخدمة جاءت لتسهيل نقل ضيوف الرحمن الى المسجد الحرام وتنويع خيارات التنقل لديهم .



واعلنت مواعيد الرحلات ضمن الجدول التالي :

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