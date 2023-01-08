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الأحد، 08-01-2023 12:35 م

وفد إيراني يتوجه إلى السعودية

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الوكيل الاخباري- توجه وفد إيراني أمس السبت إلى السعودية لإجراء محادثات حول موسم الحج القادم والتوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

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وتم توقيع مذكرات التفاهم بخصوص موسم الحج في السنوات الماضية في شهري نوفمبر وديسمبر، لكن السعودية تأخرت هذا العام في إعلان برامج الحج.

وبما أنه لم يبق سوى 6 أشهر على موعد الحج هذا العام، يبحث الوفد الإيراني في السعودية الاتفاقيات على قضايا الحج للموسم القادم، ومنها حصة الحجاج الإيرانيين.

ومنذ قطع العلاقات بين إيران والمملكة في عام 2015، تجري المحادثات بين إيران والسعودية حول موسم الحج عبر مسؤولي مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية وبعثة قائد الثورة الإسلامية في شؤون الحج.

 




 

 


 

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