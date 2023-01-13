الجمعة 13-01-2023
الوكيل الاخباري

نقابة المعاصر: كميات الزيت المنتجة هذا الموسم تحقق الاكتفاء الذاتي

وفاة أكبر معمرة في غرب اربد

بعد التعديل .. ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية؟

البنوك الأميركية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور في الاقتصاد

خطوبة الناشط لورنس المنسي

صندوق النقد يحذر: العالم قد يشهد توترات اجتماعية في 2023

الاحـتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

11 مليون و310 آلاف نسمة عدد سكان الأردن مع مطلع 202‪3

وفاة وإصابة بحادث تصادم بين مركبتين بالعقبة

ألمانيا تبحث استيراد الغاز الطبيعي من العراق

الجمعة، 13-01-2023 09:26 م

بعد التعديل .. ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية؟

image (1)


الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية اليوم، قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً، وتضمن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، ونص على‫ إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية» محل عبارة بقرار من وزير الداخلية.اضافة اعلان


وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:

يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:

1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

3- أن يجيد اللغة العربية.

4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

تغريم منظمة ترامب 1.6 مليون دولار للتهرب الضريبي

image (22)

مقتل ضابط بعد تعرضه للطعن في العاصمة المجرية

image (21)

أجسام طائرة مجهولة تشغل الاستخبارات الأمريكية

63c14a3f4c59b726a01a1b81

بوتين يوجه تعليمات وتوجيهات مهمة للحكومة الروسية

_128247928_3acd1078-83c9-4528-98b2-747146fb4bfc

روسيا تؤكد سيطرتها على بلدة سوليدار الأوكرانية

elaosboa54903-1

مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هذا الشخص - صورة

أخبار متعلقة
1

تعديل على نظام الجنسية السعودية

63bc91e24236045dfd07c478 (1)

السعودية..رصد هزة أرضية في البحر الأحمر

63ba89a74236043d913aa729

وفد إيراني يتوجه إلى السعودية

63b67569423604491b31dea0

تعليق الدراسة بمناطق في السعودية

0

السعودية .. أمطار رعدية وغزيرة على مكة اليوم

w

السعودية تطلق خدمة جديدة لـ”الحجاج الأفراد”