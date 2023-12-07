السعودية تُعلن سقوط طائرة مقاتلة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) .