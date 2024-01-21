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الأحد، 21-01-2024 11:10 م

السعودية: لا علاقات طبيعية مع إسرائيل دون مسار لإقامة دولة فلسطينية

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الوكيل الاخباري - أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية، وذلك في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) بثت الأحد.

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وردا على سؤال عن عدم إمكانية إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير السعودي "هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار. ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية".


وكانت تصريحات وزير الخارجية جزءا من مقابلة سُجلت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد الأسبوع الماضي في دافوس في سويسرا.

 

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