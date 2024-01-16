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اشتباكات على الحدود المصرية الفلسطينية

الثلاثاء، 16-01-2024 01:21 ص

اشتباكات على الحدود المصرية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال عن اشتباكات بين مجموعة مسلحة وقواته على الحدود المصرية الفلسطينية ليل الاثنين. 

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن نحو 20 شخصا، بينهم مسلحون وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية. 


وأشار إلى أن جنود الاحتلال العاملين في المنطقة فتحوا النار على المسلحين، ولاحقا تم اكتشاف عدة إصابات.


من جهتها القناة السابعة العبرية، أفادت بتبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر .

 

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