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الأربعاء، 11-11-2020 04:10 ص

السعودية والعراق يتفقان على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي

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الوكيل الاخباري - عقد اجتماع مرئي عن بعد بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتم خلال الاجتماع استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه ومن اهم ما تم الاتفاق عليه افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي.

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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