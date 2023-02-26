السفارة السعودية في الكويت تحذر رعاياها

الوكيل الاخباري- حذرت السفارة السعودية في الكويت، مواطنيها من رفع أية أعلام، بخلاف علم دولة الكويت.



وكتبت السفارة تحذيرا لمواطنيها عبر "تويتر" قالت فيه: "نود تنويه المواطنين الكرام، بأن الأنظمة في دولة الكويت الشقيقة تنص على مخالفة وحجز أي مركبة تحمل أعلام دول أخرى، أو أي أعلام قبلية أو طائفية، أو شعارات تدل على فئة أو جماعية، أو أية كتابات أو ملصقات غير رسمية أو زوائد إضافية على الجزء الخارجي لجسم المركبة".

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وجاء تحذير السفارة، تعقيبا لتحذير أصدرته دائرة الإعلام الأمني في الكويت، شددت فيه على أنها "ستخالف وتحجز المركبات التي تحمل أعلام دول أخرى أو أية أعلام أو شعارات تدل على فئة أو جماعة، أو كتابات وملصقات غير رسمية".

روسيا اليوم