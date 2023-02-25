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السبت، 25-02-2023 03:17 م

الكويت.. مصرع ضابط أصيب بعيار ناري من مسدسه الخاص

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الوكيل الاخباري- لقي ضابط بوزارة الداخلية الكويتية مصرعه، أمس الجمعة، عقب إصابته بعيار ناري من مسدسه الخاص في معدته، في منزل ذويه في منطقة الصباحية، جنوب العاصمة الكويت.

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وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية، نقلا عن مصادرها بأن الضابط أصيب بعيار ناري في بطنه من مسدسه الخاص، في منطقة الصباحية، وتم إسعافه من قبل شقيقه، ونقله إلى المشفى العدان في محافظة الأحمدي بالكويت، ووضعه تحت العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بعد فترة وجيزة من وصوله إلى المشفى.

ومن جانبه وصرح اللواء المتقاعد حمد السريع، عبر "تويتر"، بأن "الضابط عقيد في وزارة الداخلية، وأن المباحث باشرت بالتحقيق في حيثيات الحادث، لمعرفة ما إذا أطلق الضابط النار على نفسه أم أنه أصيب عن طريق الخطأ".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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