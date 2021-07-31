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السبت، 31-07-2021 07:37 م

السلطات البولندية تكشف مقرا لسكّ البيتكوين

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة البولندية عن اكتشافها معالجا لإنجاز معادلات معقدة لتوفير عملة البيتكوين الرقمية بمقرها الرئيسي في العاصمة وارسو.

وقال الناطق باسم الشرطة البولندية ماريوش تساركا ، إن "موظفا حكوميا وليس عنصرا في الشرطة حول الطاقة الكهربائية لتصنيع البيتكوين في مقر الشرطة للأسف الشديد".

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وأضاف: "اكتشفنا الأمر بسرعة نسبية"، مؤكدا أن "المعمل هذا لم يكن قادرا على الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة في البلاد ".


كما وجرى الاستغناء عن الموظف من عمله، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة.


وتعمل العملات المشفرة مثل البيتكوين بواسطة نظام غير مركزي مع سلسلة من الحواسيب المستقلة التي توافق على الصفقات حول العالم.
كما يستخدم مشغلوها معالجات قوية لإنجاز معادلات معقدة تثبت مشاركتهم وتوفر لهم تلقائيا العملة الرقمية.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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