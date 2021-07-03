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السبت، 03-07-2021 09:52 ص

السيسي يفتتح قاعدة عسكرية بحرية في البحر المتوسط

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الوكيل الإخباري- أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، سيفتتح اليوم السبت، قاعدة "3 يوليو" البحرية بمنطقة جرجوب، على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

وبحسب مصادر إعلام مصرية، تعتبر قاعدة "3 يوليو" من "أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين مصر في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي"، موضحة أن هذه القاعدة "تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية".

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ولفتت المصادر، إلى أن "ذلك يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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