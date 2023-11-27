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الإثنين، 27-11-2023 01:15 م

السيسي يوافق على شروط جديدة لطرح الخبز في مصر

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي "موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي من حيث المبدأ" على طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية.

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وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة في فضائية اون، أن المقترح الذي من المستهدف تطبيقه في يناير 2024، سيكون عبر إتاحة الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر تكلفة إنتاجه الفعلية.

وقال وزير التموين إن سعر تكلفة انتاج الرغيف البلدي المدعم تصل إلي 1 جنيه، في حين يتم طرحه بسعر 5 قروش على البطاقة التموينية.

يشار إلي أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم انتاج يوميًا من 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا.

 




 

 


 

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